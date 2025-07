Warriors, 3 nomi caldi sul mercato e una Reunion familiare in vista?

I Golden State Warriors stanno preparando il terreno per rinforzare il proprio roster, con tre nomi di spicco nel mirino: Al Horford, De’Anthony Melton e, a sorpresa, Seth Curry. Queste potenziali acquisizioni dipendono dalla risoluzione della situazione contrattuale di Jonathan Kuminga, restricted free agent.

Il punto sulla Free Agency degli Warriors

Mentre Al Horford e De’Anthony Melton erano già stati accostati ai Golden State Warriors, l’aggiunta di Seth Curry alla lista dei desideri è una novità interessante. Secondo Anthony Slater di ESPN, c’è un interesse reciproco tra gli Warriors e Seth, che viene descritto come una “potenziale opzione di tiro dalla panchina con legami familiari”.

Here’s some of the latest on Jonathan Kuminga and the Warriors’ other free agency targets. There is mutual interest with Seth Curry. pic.twitter.com/acUJgd0aiL — Anthony Slater (@anthonyVslater) July 24, 2025

Seth e Steph: fratelli mai in squadra (o quasi)

Nonostante siano fratelli, Seth e Steph Curry non hanno mai giocato insieme in una partita di regular season NBA. La loro unica, breve parentesi da compagni di squadra risale alla preseason del 2013, quando Seth firmò un contratto non garantito con Golden State, giocando 6 partite di preseason prima di essere tagliato a ottobre dello stesso anno. Da allora, i fratelli Curry si sono incontrati solo come avversari, inclusa una memorabile sfida nelle Western Conference Finals del 2019, quando Seth militava nei Portland Trail Blazers e Steph guidava i Warriors.

Il contributo di Seth Curry

Nella scorsa stagione, Seth Curry, 34 anni, ha giocato per gli Charlotte Hornets, registrando medie di 6.5 punti e 1.7 rimbalzi, con un’eccellente percentuale del 45.6% da tre punti in 68 partite. Nel corso della sua carriera, Seth ha mantenuto una media di 10.0 punti a partita con il 43.3% al tiro da oltre l’arco in 550 partite, indossando le maglie di Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphia, Brooklyn e Charlotte.

Una decima maglia e una Reunion storica

Se Seth dovesse approdare ai Golden State Warriors, questa sarebbe la sua decima squadra NBA e, soprattutto, la prima volta in cui condividerebbe il parquet con il fratello maggiore Steph, leggenda della franchigia e quattro volte campione NBA. Questa potenziale reunion aggiungerebbe un ulteriore elemento di fascino a un’offseason già ricca di aspettative per i tifotti dei Warriors.

Riusciranno i Warriors a chiudere questi colpi e a riunire i fratelli Curry in campo? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti. Di sicuro lo spettacolo non mancherà!