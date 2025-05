Warriors avanti ma senza Steph Curry: ecco quanto starà fuori

C’è una grossa macchia sulla vittoria dei Golden State Warriors in Gara-1 contro i Minnesota Timberwolves: l’infortunio muscolare subito da Steph Curry, che ha lasciato il campo dopo 12′ con 13 punti segnati. In assenza del loro leader, gli Warriors hanno giocato comunque una grande partita guidati da Jimmy Butler e Buddy Hield, strappando subito il fattore campo come fatto al primo round contro Houston.

L’assenza di Curry senza dubbio però peserà nelle prossime partite, visto che gli esami hanno evidenziato uno stiramento di 1° grado alla coscia sinistra: almeno una settimana di prognosi. È il primo infortunio muscolare della carriera di Curry, quindi bisognerà valutare come risponderà alle terapie nei prossimi giorni. Sicuramente però la star di Golden State non ci sarà in Gara-2, in Gara-3 e probabilmente in Gara-4. Il rientro di Steph Curry potrebbe avvenire in Gara-5, col rischio di ritrovare la squadra con le spalle al muro. Nelle prossime 3 partite sarà infatti fondamentale l’apporto di Hield e Butler, ormai innalzati a seconda e terza opzione offensiva della squadra di Steve Kerr.