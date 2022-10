Warriors, caccia alla talpa: quanto ha intascato chi ha diffuso il video del pugno di Draymond Green?

In casa Golden State Warriors la tensione è altissima dopo il pugno di Draymond Green a Jordan Poole durante un allenamento.

A far precipitare le cose la diffusione del video dell’episodio, pubblicato da TMZ Sports.

La dirigenza della franchigia è infuriata per l’uscita di queste immagini e ha avviato una indagine interna per risalire alla talpa che lo ha diffuso. Secondo ESPN le indagini interne procedono spedite perché i vertici della squadra ritengono una priorità individuare chi ha tradito la fiducia di tutti passando alla stampa quel video. Secondo l’emittente statunitense, la talpa potrebbe aver incassato ben 100.000 dollari per i suoi “servigi”.

Un’altra causa del “gate”, invece, potrebbe essere un vero e proprio sabotaggio interno ai danni di Draymond Green. La sua figura ingombrante non sarebbe così amata e qualcuno potrebbe aver diffuso il video con l’intento di screditarlo e rendere molto più difficoltoso il rinnovo del suo contratto.

In ogni caso la fuga di notizie è stata condannata da più parti, compresi molti giocatori o addetti ai lavori.

He’s gonna have to see me every time after this sucker punch. Damn. That ain’t it! And whoever leaked this should be fired too https://t.co/UCwNorEEya — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) October 7, 2022

Id fire my ENTIRE VIDEO STAFF pic.twitter.com/4D9ucA0BEU — Richard Jefferson (@Rjeff24) October 7, 2022

Someone’s definitely getting fired for that video leaking — De’Aaron Fox (@swipathefox) October 7, 2022

How in DA HELL was that @Money23Green Jordan Poole video leaked?? That’s an in-house video, man there better be some heads rolling.. Y’all are the World Champs and have an inside snitch?!?!? #SoNotCool — Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) October 7, 2022

Fire whoever leaked that video. Got a whole bunch of mofos who can’t be trusted. Everybody wrong. As soon as Dray start walking somebody supposed to get in front of him..looks like the video guys and support staff got more heart than some of then chumps on the sideline — David West (@D_West30) October 7, 2022

