Warriors contro Grizzlies a Natale, e Draymond Green invita Ja Morant a cena

Dopo Los Angeles Lakers contro Dallas Mavericks, un altro match del Christmas Day 2022 sarà quello tra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Tra le due squadre si è accesa una grande rivalità durante gli ultimi Playoff, con provocazioni che sono proseguite anche dopo la vittoria del titolo da parte dei Dubs. La NBA ne ha approfittato e, come spesso accade, ha trasformato Warriors-Grizzlies in una partita di cartello.

Ja Morant ha accolto con felicità la notizia del match di Natale, scrivendo su Twitter a Draymond Green: “Abbiamo ottenuto ciò che volevamo, Dray!”. Il lungo degli Warriors gli ha risposto con un altro messaggio distensivo, invitando Morant e la sua famiglia a cena dopo la partita del 25 dicembre: “È il potere della tua voce, ragazzo! Andiamo! Porta la famiglia a casa mia per cena dopo la partita”.

Insomma, la polemica tra Warriors e Grizzlies viene vissuta benissimo dai diretti interessati. Nonostante le provocazioni continue, c’è grande rispetto tra Morant e Green.

That’s the power of your voice Young! Let’s goooo! Bring the fam to the crib for dinner after https://t.co/xs8GpKkQtE

— Draymond Green (@Money23Green) August 13, 2022