Warriors-Hawks, MAXI TRADE: si muove Porzingis e non solo!

I Golden State Warriors piazzano uno dei colpi più importanti del mercato NBA e chiudono uno scambio di peso con gli Atlanta Hawks. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, gli Warriors hanno ceduto Jonathan Kuminga e Buddy Hield in cambio di Kristaps Porzingis.

BREAKING: The Golden State Warriors are trading Jonathan Kuminga and Buddy Hield to the Atlanta Hawks for Kristaps Porzingis, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eqNWwCupEZ — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Come precisato dall’insider Jake Fischer, nessuna scelta al Draft è stata inclusa nella trattativa.

Warriors protagonisti sul mercato NBA

Golden State è stata una delle squadre più attive in vista della trade deadline e, con questo affare, sembra aver definitivamente abbandonato la pista che portava a Giannis Antetokounmpo. L’arrivo di Porzingis rappresenta una scelta chiara: puntare su esperienza, presenza fisica e impatto immediato nella seconda metà di stagione.

Finisce la saga Kuminga a Golden State

Con questa trade si chiude ufficialmente la lunga e tormentata avventura di Jonathan Kuminga agli Warriors. Dopo quattro stagioni e mezzo caratterizzate da alti, bassi e tensioni, l’ala trova una nuova destinazione dopo essere finita spesso fuori dalle rotazioni di Steve Kerr, con numerosi DNP nel corso dell’annata.

Kuminga, che in questa stagione viaggia a 12,1 punti, 5,8 rimbalzi e 2,5 assist, avrà ora l’occasione di rilanciarsi sotto la guida di Quin Snyder, in un contesto come quello di Atlanta ricco di esterni e ali atletiche.

Il giocatore aveva firmato a settembre un rinnovo biennale da 48,5 milioni di dollari con Golden State, comprensivo di team option per il secondo anno.

Buddy Hield, tiro ed esperienza per gli Hawks

Nello scambio entra anche Buddy Hield, profilo che può rivelarsi molto interessante per Atlanta. Il veterano tiratore sta producendo 8,0 punti di media, oltre il 43% dal campo e il 34,4% da tre punti.

Hield ha ancora due anni di contratto, con una player option da 10 milioni di dollari per la stagione 2027-28, offrendo agli Hawks flessibilità e pericolosità perimetrale immediata.

Porzingis, il nuovo perno degli Warriors

Dal lato Warriors, Kristaps Porzingis diventa un tassello fondamentale per il finale di stagione. Il lungo lettone garantisce protezione del ferro, spaziature offensive e presenza fisica, elementi di cui Golden State aveva bisogno.

Arrivato ad Atlanta la scorsa estate dai Boston Celtics, Porzingis ha però dovuto fare i conti con problemi fisici: ha disputato solo 17 delle prime 52 partite degli Hawks e ha saltato le ultime 13 gare a causa di un infortunio al tendine d’Achille. Nonostante ciò, quando è stato in campo ha prodotto: 17,1 punti e 5,1 rimbalzi.

Contratto e prospettive future

Porzingis è in possesso di un contratto in scadenza da 30,7 milioni di dollari, aspetto cruciale per Golden State. Questa mossa offre agli Warriors grande flessibilità salariale nell’offseason 2026, permettendo di rifirmare giocatori chiave e, eventualmente, di riaprire discorsi per una superstar come Antetokounmpo.