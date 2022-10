Warriors, Jordan Poole si è montato la testa?

Nella notte dalla Baia di San Francisco è arrivata la notizia di uno scontro fisico in allenamento tra Draymond Green e Jordan Poole. I due sono stati separati dai compagni, ma l’episodio ha gettato qualche ombra sul comportamento di Poole nell’ultimo periodo. Secondo Chris Haynes, alcuni giocatori dei Golden State Warriors avrebbero notato un cambio di atteggiamento del compagno, non appena si è iniziato a parlare di rinnovo a cifre da star NBA. Rumors che ovviamente verranno da fonti ben precise, rimaste però anonime.

Draymond Green was apologetic in aftermath of the altercation with Jordan Poole, but there was a buildup stemming from teammates noticing a change in Poole’s behavior throughout camp with the guard on the verge of securing a lucrative extension, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 6, 2022

A gettare acqua sul fuoco ci ha provato Andre Iguodala: “Quello che non faremo è parlare male del mio giovane amico JP… Un ragazzo dalla grande personalità, non infastiditemi con queste str*****e che vengono da una ‘FONTE’. E sono affari di famiglia anche con mio fratello Draymond Green”.

What we not gone do is talk crazy about my young fella JP… great character kid… miss me with all that other bs… straight from the “SOURCE” — andre (@andre) October 6, 2022

And it’s family business with my bro @Money23Green too… — andre (@andre) October 6, 2022

Ma l’accaduto è stata anche l’occasione per far tornare in auge le parole di Klay Thompson di pochi giorni fa. Dopo aver vinto un Three-point contest contro di lui in Giappone, Klay aveva detto davanti alle telecamere: “È stato bello riportare Jordan Poole sulla terra”. Ovviamente Thompson ha voluto scherzosamente provocare il compagno, ma alla luce di quanto accaduto le sue parole assumono tutto un altro aspetto.

Klay Thompson after winning the Tokyo 3-point contest with Steph Curry “It was nice to humble Jordan Poole” pic.twitter.com/nWkxBggnrw — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 1, 2022