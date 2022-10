Warriors-Lakers del 18 ottobre sarà la seconda partita di RS più costosa di sempre

La stagione regolare NBA si aprirà il prossimo 18 ottobre, quando al Chase Center i campioni in carica dei Golden State Warriors riceveranno i propri anelli e poi affronteranno i Los Angeles Lakers. Sarebbe già stata una partita di cartello, vista la presenza di superstar come Steph Curry e LeBron James, ma l’aggiunta della cerimonia degli anelli e del banner che verrà appeso al soffitto dell’arena la portano ad uno step successivo. Per questo, guardando i prezzi dei biglietti, risulta essere la seconda partita più costosa di sempre per quanto riguarda la stagione regolare NBA, come riportato da Arash Markazi.

Per assistere a Warriors-Lakers del 18 ottobre, il prezzo medio di un biglietto è di 897 dollari. Solo l’ultima partita della carriera di Kobe Bryant, giocata allo Staples Center nel 2016, ha fatto registrare un dato più alto con 1.137 dollari di prezzo medio.

The Warriors-Lakers game on October 18 is the second most expensive regular season NBA game of all-time, according to @TickPick. The average purchase price is $897. The only game more expensive was Kobe Bryant’s last game in 2016, which had an average purchase price of $1,137.

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) October 1, 2022