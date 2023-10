Warriors-Phoenix è una gara dalle mille facce ma alla fine vincono i Suns

Golden State Warriors contro Phoenix Suns è stata una gara molto bella da vedere, tra due squadre che lotteranno per vincere il titolo NBA e, prima ancora, la Western Conference insieme a Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Alla fine sono riusciti a imporsi 108 a 104 i Suns, dopo aver fatto il vuoto nel secondo periodo e aver subito un super contro parziale di 40 a 19 nel terzo quarto.

Devin Booker è stato il migliore dei suoi con 32 punti. Kevin Durant, grandissimo ex di serata, ha chiuso in doppia doppia, con 18 punti e 10 rimbalzi. La prima di Chris Paul e Steph Curry insieme non è andata male perché l’altro grandissimo ex di serata (CP3) ha sfiorato la doppia doppia per punti e assist (14+9) mentre il #30 è stato il miglior marcatore dei suoi con 27 punti a referto. Bene anche Klay Thompson, che è partito in quintetto nello spot di ala, al fianco di Andrew Wiggins.

Siamo certi che Golden State Warriors e Phoenix Suns battaglieranno fino alla fine per provare a strappare lo scettro di MVP a Nikola Jokic e ai Denver Nuggets, anche se non sarà semplice, visto l’esordio della franchigia del Colorado.

QUI trovate le statistiche complete del match.

