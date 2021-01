Washington, il coach Scott Brooks parla delle possibilità di cedere Bradley Beal

Il pessimo avvio di stagione degli Washington Wizards (record di 3-12 al momento) ha fatto riprendere le voci che vorrebbero un prossimo addio di Bradley Beal, che in effetti è apparso di pessimo umore negli ultimi giorni.

L’allenatore Scott Brooks, però, ha allontanato nettamente qualsiasi rumor.

So che quando si vince poco le altre squadre pensano che stai per mollare e che ti priverai dei tuoi giocatori migliori. Beal è uno dei migliori giocatori della NBA ed è normale che molte squadre lo vogliano ma lui vuole restare qui, infatti ha firmato anche un’estensione di contratto recentemente. Non siamo interessati a uno scambio, dirò al GM Tommy Sheppard che può anche bloccare i numeri di telefono dei suoi colleghi.