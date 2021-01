Washington Wizards, infortunio al quadricipite per Russell Westbrook

Come se non bastasse il peggior record della NBA in questo avvio di stagione e l’infortunio di Thomas Bryant, out per il resto della stagione, gli Washington Wizards hanno appena perso Russell Westbrook per una settimana.

La point guard, arrivata da Houston durante l’offseason, ha subito un infortunio al quadricipite sinistro. Westbrook sta mantenendo 19.3 punti, 9.7 rimbalzi e 11.3 assist di media in queste prime partite stagionali.

Russell Westbrook will miss a week with left quad injury, Wizards say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2021

