Washington Wizards, ora c’è un vero focolaio di Coronavirus: rinviati due match con Cleveland

Peggiora ancora la situazione Coronavirus in casa Washington Wizards. I positivi al Covid-19, infatti, sono aumentati ancora arrivando a quota sei, mentre altri tre giocatori sono in isolamento in base al protocollo NBA, probabilmente per essere stati a stretto contatto con i compagni contagiati, come ha riferito il general manager Tommy Sheppard.

Tommy Sheppard announces that we have nine players right now in health and safety protocols and six who have tested positive for COVID-19.

Il coach Scott Brooks ha poi aggiunto che attualmente ha solamente sei atleti a disposizione, considerati anche gli infortuni di Thomas Bryant e Russell Westbrook.

Coach Brooks: “We only have six guys to practice, if we did want to practice.”

Nine are in health and safety protocols. Bryant and Westbrook are hurt.

— Washington Wizards (@WashWizards) January 15, 2021