Weems, Delaney e Punter non tollerano il comportamento dei no-vax sui social

La guardia della Virtus Bologna, Kyle Weems, assieme a Malcolm Delaney e l’ex Olimpia Milano Kevin Punter si sono resi protagonisti di una discussione su Twitter riguardo il comportamento di coloro che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19.

È stato Kyle Weems a “dare il via alle danze” twittando che: “Tutti questi video che sono contro la vaccinazione sono ridicoli, la situazione sta sfuggendo di mano! Se non vi fidate della scienza e non volete vaccinarvi allora tenetevelo per voi!”

All these videos that are against getting vaccinated are ridiculous and getting outta hand! Smh if you don’t trust the science and choose not to get it then keep it to yourself! 🤷🏽‍♂️ — Kyle Weems (@Kjw3434) August 20, 2021

Insomma, Weems, che già tempo fa scrisse un bellissimo messaggio su Twitter in favore del nostro Paese colpito dal Covid, proprio non riesce a comprendere il comportamento dei tanti no-vax. Ma assieme a lui, questa volta, si sono schierati altri due volti noti del basket italiano: Delaney e Punter, ex compagni all’Olimpia.

Il tweet di Weems ha infatti ricevuto subito molti pareri a favore, in particolare quello della guardia di Milano Malcolm Delaney che, ritwittando Weems, ha scritto: “Qualcuno ha detto che tra i 3 mesi e i sei anni dopo la vaccinazione tutti quanti moriranno e la gente lo riposta. Tutto senza fare un minimo di ricerca”

Bruh said 3 months tk 6 years everybody dying and people just posting away. Never did a sentence of research 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ https://t.co/u73lz4I6Ja — malcolm delaney (@foe23) August 21, 2021

A sostegno del suo ex compagno, è poi arrivato anche Kevin Punter che si è limitato ad un semplice, quanto incisivo: “Mi fanno andare fuori di testa”

Had my head spinning smh. — Kevin Punter Jr (@KPJunior_) August 21, 2021