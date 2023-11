Wei Zhao, che debutto con Varese in FIBA Europe Cup!

Wei Lun Zhao è un classe 2005 di ruolo playmaker, giocatore di Varese praticamente da sempre, fin dal minibasket. È nato a Prato, ma ha nazionalità cinese per via delle sue origini ed è membro stabile della Cina U19. Ha da poco compiuto 18 anni e finora non aveva mai giocato tra i “grandi”, nonostante avesse dominato nella LBA Next Gen venendone anche nominato MVP lo scorso anno. Il momento di Zhao è arrivato ieri sera in FIBA Europe Cup, quando coach Bialaszewski ha deciso di dargli una chance.

Per Zhao sono stati 14 i minuti sul parquet, nei quali ha ripagato pienamente l’allenatore della fiducia: 12 punti segnati, con 3/6 al tiro e 2/4 da tre punti, oltre a 2 assist nella vittoria di Varese sui ciprioti del Keravnos BC. Numeri impressionanti data la giovane età del ragazzo e il fatto che si trattasse del suo debutto assoluto tra i professionisti.

E ora chissà che per Zhao non possano aprirsi definitivamente le porte della prima squadra: questo weekend Varese sarà impegnata a Napoli, una trasferta sicuramente non semplice.

La prima volta non si scorda mai ♥️ Complimenti Wei 👏👏👏#NoiSiamoVarese #YourStoryOurStory pic.twitter.com/JbZ4oJGH1R — Pallacanestro Varese (@PallVarese) November 8, 2023

Foto: FIBA