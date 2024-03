Wembanyama avvisa Gobert: “Meglio che Rudy vinca quest’anno il DPOY, perché poi…”

Victor Wembanyama è uno dei principali candidati alla vittoria del Defensive Player of the Year nonostante sia ancora soltanto un rookie. Se lo vincesse, la star dei San Antonio Spurs diventerebbe la prima matricola della storia NBA a riuscirci. Di fronte ha però un contendente fenomenale, tra l’altro suo amico e connazionale: Rudy Gobert. Dalla sua Gobert, che ha già vinto il premio per tre volte (l’ultima nel 2021), ha anche il record di squadra, oltre che i numeri difensivi. Il centro dei Minnesota Timberwolves, terzi ad Ovest, sta mantenendo 2.1 stoppate di media e la difesa della sua squadra è la migliore della Lega (106 punti concessi ogni 100 possessi).

In conferenza stampa, mentre si preparava al ritorno in campo dopo qualche partita di assenza a causa di un piccolo infortunio, Wembanyama ha scherzato proprio su questo dualismo con Gobert, lanciando però anche un messaggio chiaro.

“So che Rudy ha buonissime possibilità di vincere il premio quest’anno, e se lo meriterebbe. Lasciateglielo vincere adesso, perché nei prossimi anni non sarà più il suo turno…” ha detto Wembanyama su Gobert, mettendosi a ridere. Il lungo degli Spurs già oggi è il leader NBA in stoppate, con 3.4 di media, anche se la difesa di squadra di San Antonio è tra le peggiori della NBA (24° con 115.4 punti concessi ogni 100 possessi), motivo per il quale Draymond Green nei giorni scorsi aveva dichiarato che secondo lui il francese non meriterebbe il premio quest’anno.