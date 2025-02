Wembanyama e Chris Paul sono stati SQUALIFICATI dallo Skills Challenge

Nella notte Donovan Mitchell ed Evan Mobley hanno vinto il Taco Bell Skills Challenge, l’evento che ha aperto un ricco All-Star Saturday a San Francisco. Tra gli 8 partecipanti, divisi in 4 coppie, c’erano anche Victor Wembanyama e Chris Paul: grande era l’attesa per vedere il duo dei San Antonio Spurs all’opera, soprattutto per via delle lunghe leve di Wembanyama in una gara che fino a pochi anni fa era un’esclusiva delle point guard.

L’esibizione di Wemby e CP3 è stata esilarante, ma non è stata quella che tutti si aspettavano. Le regole dello Skills Challenge sono piuttosto semplici: bisogna completare il percorso nel minor tempo possibile. Quando però si tratta di tirare a canestro, da tre o dalla linea del tiro libero, non importa realmente se si fa canestro o no: si hanno 3 tentativi, se si segna uno dei 3 si può andare avanti, ma anche se non ci si riesce. Dopo il terzo tentativo, anche se tutti sbagliati, il giocatore può proseguire e l’unica penalità è l’aver perso tempo nel tirare 3 volte.

Così Wembanyama e Paul hanno provato ad aggirare le regole. Nonostante siano due buoni tiratori, hanno preferito non provarci nemmeno, semplicemente lanciando i palloni verso il canestro, spesso senza nemmeno colpirlo. Per questo motivo, la coppia degli Spurs è stata squalificata dallo Skills Challenge al primo turno, visto che si sono rifiutati di tirare. Qualcosa di mai visto prima nell’All-Star Saturday.