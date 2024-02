Wembanyama è STORIA! Una tripla doppia così non si era MAI VISTA

I San Antonio Spurs continuano a essere incantati dalle impressionanti statistiche di Victor Wembanyama. Wembanyama ha offerto una prestazione storica nella vittoria degli Spurs sui Toronto Raptors per 122 a 99 questa notte.

Wembanyama è diventato il primo giocatore nella storia dell’NBA a realizzare una tripla-doppia da 20 punti e 10 stoppate in meno di 30 minuti, secondo Sportsnet Stats. Il 19enne sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per le difese avversarie.

Spurs Victor Wembanyama First player in NBA history with a 20-point, 10-block Triple-Double in fewer than 30 minutes — Sportsnet Stats (@SNstats) February 13, 2024

In 48 partite, Wembanyama ha una media di 20,4 punti, 10,1 rimbalzi e 3,2 stoppate, leader del campionato, a partita. Purtroppo, gli Spurs non sono riusciti a vedere il suo gioco tradursi in molte vittorie. Tuttavia, il suo storico contributo ha permesso alla squadra di vincere questa notte.

Il centro francese ha chiuso la partita contro i Raptors con 27 punti, 14 rimbalzi, 10 stoppate e 2 rubate. Il suo sforzo è stato supportato da Devin Vassell, che ha messo a referto 25 punti, 6 assist e 3 rimbalzi.

San Antonio ha superato Toronto in quattro categorie di statistiche principali: punti nel pitturato, assist, stoppate e rubate. Naturalmente, l’eruzione di Wembanyama ha contribuito in larga misura a queste ultime due categorie. Chissà fino a dove potrà arrivare questo fenomeno francese!

