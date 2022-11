Victor Wembanyama sta dominando il campionato francese. Ieri sera ha chiuso con 33 punti, 12 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate nella vittoria dei Metropolitans 92 contro il Limoges per 78 a 69.

È stata la sesta vittoria consecutiva per la squadra di Wembanyama che ora ha un record di 6-1 ed è a pari merito con Le Mans al secondo posto della prima divisione francese, ProA, chiamata anche Betclic ELITE. L’ex giocatore NBA Tremont Waters con 14 punti è stato l’unico altro marcatore in doppia cifra dei Metropolitans 92.

Tuttavia, ancora una volta la futura prima scelta al draft NBA ha rubato la scena.

Naturalmente i numeri sono numeri però dipende anche come li fai. E i suoi sono incredibili. Pur essendo un giocatore di oltre 2 metri e 20, ha un ball handling fantastico e una visione da point guard dei vecchi tempi. In tutto ciò ha anche un tiro dalla media-lunga distanza che difficilmente si vede per uno che è così alto.

L’ultimo cosa sulla quale deve lavorare è la muscolatura. Per il momento Victor Wembanyama è ancora un po’ troppo gracile per l’NBA ma siamo certi che, appena arriverà in NBA, metterà su massa muscolare. La speranza è che non ne metta su troppa perché questo spesso porta i giocatori ad avere continui infortuni.

