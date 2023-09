Wembanyama giocherà le Olimpiadi di Parigi con la Francia? Ecco la sua risposta definitiva!

La scelta numero 1 del Draft NBA 2023, Victor Wembanyama, ha espresso ufficialmente la sua intenzione di unirsi alla Francia per le prossime Olimpiadi di Parigi.

“Riuscire a vincere le Olimpiadi sarebbe una grande storia. E non ci sarà altro obiettivo che l’oro. Naturalmente sarò presente alle Olimpiadi”, ha dichiarato con sicurezza il classe 2004 a L’Equipe.

“Ho visto la Coppa del Mondo FIBA e il risultato è stato molto deludente. Tuttavia, non sono preoccupato. Non ho alcun giudizio da dare, non ero in squadra ed è nelle mani di giocatori di alto livello. Ritengo che questo non modifichi l’opportunità di fare qualcosa di grande a Parigi l’anno prossimo“, ha aggiunto il big man dei San Antonio Spurs.

L’assenza di Wembanyama dalla FIBA Basketball World Cup 2023, che si è appena conclusa, è stata una decisione consapevole presa dopo aver consultato i suoi più stretti consiglieri, l’equipe medica e diversi membri della dirigenza della nazionale francese.

Wembanyama ha debuttato con la Francia lo scorso novembre durante le qualificazioni europee della FIBA World Cup e ora vuole le Olimpiadi di Parigi. Ha partecipato a quattro partite con i transalpini, con una media di 19 punti e 8,3 rimbalzi a gara. Stiamo a vedere se non cambierà idea la prossima estate!

