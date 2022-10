Wembanyama, i suoi numeri su Instagram sono impressionanti

Victor Wembanyama sta dominando tutte le e prime pagine dei giornali e le header dei siti internet dedicati al mondo del basket. Ma il francese non sta avendo solo un’esplosione mediatica in termini di apprezzamenti e interviste, concretamente sta diventando un fenomeno a tutti gli effetti anche su Instagram.

Un fese fa esatto, il 13 settembre 2022, il baby fenomeno 2004 aveva “solo” 222mila follower. Oggi ne ha ben 578K. Ha sostanzialmente triplicato la sua followerbase in 30 giorni. Numeri davvero assurdi per uno che in NBA non ha giocato neanche un secondo.

La scalata verso le milionate di follower è solo all’inizio, però fa anche capire quanto ci sia hype intorno a Victor Wembanyama. Certo, lui dovrà dimostrare che tutte queste aspettative sono fondate giocando una grande pallacanestro a un livello che lo compete. In quel modo quei K si trasformeranno facilmente in M.

Non è mai facile dimostrare quando hai tutte le pressioni addosso ma questo ragazzino le ha addosso praticamente da quando ancora era in fasce. Crediamo che non sappia nemmeno cosa significhi la parola pressione per come gioca. Però sa cosa vuol dire avere milioni di follower, ovvero milioni di dollari in più sul conto corrente.

Leggi anche: Messina sul rigore di Tomori: “Non si arbitra solo con il manuale”