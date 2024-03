Wembanyama il nuovo Tim Duncan? Ecco in cosa sono IDENTICI

I San Antonio Spurs saranno anche la peggior squadra della Western Conference, visto che venerdì sera hanno incassato un’altra sconfitta, 117-106, nella difficile sfida contro i Denver Nuggets, campioni in carica, ma il futuro rimane luminoso per una delle franchigie più storiche della lega, grazie soprattutto alla presenza di Victor Wembanyama, che sta giocando da Tim Duncan.

Wembanyama ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere il suo pieno potenziale, ma quello che è ora è un giocatore allettante grazie alla sua incredibile capacità di accumulare statistiche difensive.

Contro i Nuggets, nel matchup più difficile che si possa immaginare contro Nikola Jokic, Wembanyama ha messo a segno altre 3 stoppate, portando il suo totale per la stagione a 200 esatti. Come risultato, Wembanyama sta raggiungendo livelli difensivi da rookie che solo altri 9 giocatori nella storia dell’NBA hanno raggiunto. E il destino ha voluto che il giocatore più recente a raggiungere lo stesso livello fosse un membro degli Spurs durante la sua carriera da Hall of Fame.

Secondo NBA on ESPN, Victor Wembanyama è il primo giocatore dopo Tim Duncan a registrare 200 o più stoppate nella sua stagione da rookie. Il francese, nonostante la giovane età, sovrasta gli avversari; in 59 partite giocate in questa stagione, Wembanyama ha avuto una media di 3,4 stoppate ed è spaventoso pensare a quanto sarebbe ancora più incisivo con qualche anno di esperienza NBA in più.

Wemby is the first rookie with 200 blocks in a season since Tim Duncan in 1997-98 👏 pic.twitter.com/xbEhpRmmR7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 16, 2024

