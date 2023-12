Wembanyama infrange due record pazzeschi ma San Antonio non sa più vincere

Sono sedici le sconfitte consecutive dei San Antonio Spurs.

I texani finora hanno vinto solamente tre volte ma sembrano non essere più in grado di portare a casa un risultato positivo. Non ci riescono neppure nelle serate migliori di Victor Wembanyama che questa notte ha infranto un paio di record assurdi.

A San Antonio non basta il +9 di fine primo quarto per tornare al successo, i Chicago Bulls s’impongono in rimonta 121-112. Il francese però ha fatto registrare una prova storica con 21 punti e 20 rimbalzi. In questo modo è diventato il più giovane di sempre a realizzare una partita da 20+20 in NBA. Ha tolto il primato a Dwight Howard che ci era riuscito quando era solamente quattro giorni più vecchio (19 anni e 238 giorni per il transalpino, 19 e 242 giorni per l’ex Superman).

Wemby, però, ha aggiunto anche 4 stoppate e 4 assist, inserendosi nella ristretta cerchia dei rookie a firmare un 20+20+4+4. Insieme a lui nel club ci sono Shaquille O’Neal, Dikembe Mutombo, Patrick Ewing, Bill Walton, Ralph Sampson e David Robinson, come notato da Sportando. L’Ammiraglio, fino a stanotte, era l’unico rookie neroargento in questo elenco elitario, ora lo ha raggiunto anche il fenomeno francese.