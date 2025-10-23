Wembanyama is back! DOMINIO del francese contro la Dallas di Cooper Flagg

Victor Wembanyama è tornato in grande stile. La stella francese dei San Antonio Spurs ha dominato la scena con 40 punti e 15 rimbalzi, guidando la sua squadra a una netta vittoria per 125-92 sui Dallas Mavericks, rovinando così l’attesissimo debutto di Cooper Flagg, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft NBA.

Wembanyama ha dominato Flagg

Flagg, appena 18 anni e secondo giocatore più giovane della storia a partire titolare in una gara NBA (dietro a LeBron James per soli due giorni), ha chiuso con 10 punti e 10 rimbalzi, ma è riuscito a sbloccarsi solo a inizio secondo tempo.

Wembanyama, invece, ha dato spettacolo dal primo all’ultimo minuto, diventando il giocatore con più punti in una gara d’esordio stagionale nella storia degli Spurs. Oltre ai 40 punti, ha messo a segno 3 stoppate, diverse schiacciate spettacolari e due “and-one” che hanno costretto Anthony Davis e Dereck Lively II alla panchina per falli.

A supportarlo, Stephon Castle, Rookie of the Year in carica, autore di 22 punti, e Dylan Harper, seconda scelta assoluta, che ha contribuito con 15 punti e un impatto immediato dalla panchina.

Per i Dallas Mavericks, privi di Kyrie Irving (ancora ai box dopo l’operazione al legamento crociato), Anthony Davis ha chiuso con 22 punti e 13 rimbalzi, ma non è bastato per contenere il dominio del lungo francese.

La partita ha segnato anche il ritorno in campo di Wembanyama dopo l’operazione per una trombosi venosa profonda alla spalla, che aveva interrotto la sua seconda stagione NBA lo scorso febbraio. La sua prestazione ha confermato che il fenomeno da 2,24 metri è tornato al 100%.

Gli Spurs hanno preso il controllo con un parziale di 13-0 a fine primo tempo, guidato proprio da Wemby, che ha infiammato l’arena con una schiacciata in reverse su fallo di Davis e un jumper successivo che ha costretto il lungo dei Mavericks al quarto fallo personale.

Prossime partite

I San Antonio Spurs giocheranno venerdì sera in trasferta contro i New Orleans Pelicans mentre Dallas Mavericks tornano in campo venerdì contro Washington, all’interno di una serie di cinque gare casalinghe.