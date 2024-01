Wembanyama all’NBA Game di Parigi 2025? Ecco la sua idea…

Si dice che i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama saranno una delle squadre che si recheranno in Francia per l’edizione del prossimo anno dell’NBA a Parigi nel 2025. Non c’è ancora nulla di definitivo. Ma la sola possibilità sta già catturando l’immaginazione del prezioso rookie Victor Wembanyama, 20enne prospettiva generazionale originario di Le Chesnay, Francia.

Quando gli è stata chiesta la possibilità di giocare una partita di regular season a Parigi nel 2025, il rookie degli Spurs ha reagito in modo eccitato, dimostrando quanto sarà un privilegio per la squadra se riuscirà ad andare in una delle destinazioni turistiche più popolari d’Europa.

“Se dovesse accadere, sarà probabilmente una delle partite più intense e preziose della mia vita”, ha detto Wembanyama, aggiungendo che lui e gli Spurs sarebbero “molto, molto fortunati” se riuscissero a concludere il contratto con la Lega, secondo quanto riportato da Tom Orsborn del San Antonio Express-News.

Wemby said he would feel "very, very lucky" if Spurs play in Paris next season: "It is probably going to one of the most intense and precious games in my life if that happens."

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) January 11, 2024