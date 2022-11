Victor Wembanyama ha segnato 30 punti, preso 15 rimbalzi e bloccato la palla tre volte mentre i Metropolitans 92 di Boulogne-Levallois hanno battuto Nancy 92 a 78 in trasferta in una partita del campionato francese.

Questa è stata la terza partita da oltre 30 punti di Wembanyama a novembre, dopo aver segnato un record di 33 in carriera in una vittoria su Limoges e 30 contro il Nanterre, il club in cui è cresciuto e con cui ha mosso i suoi primi passi da professionista. Il 18enne francese ha tirato 9 su 19 dal campo, di cui 1 su 4 dalla lunga distanza e ha realizzato 11 dei 16 tiri liberi tentati.

Wembanyama ha chiuso questo mese con delle medie fenomenali: 27 punti, 9.8 rimbalzi e 2.6 stoppate ad ogni allacciata di scarpe sia nella Serie A francese che nelle qualificazioni ai Mondiali 2023, dove ha debuttato con la nazionale maggiore della Francia. Attualmente è capocannoniere (23,2 punti), miglior rimbalzista (9,6) e miglior stoppare (3) nel campionato transalpino, mentre la sua squadra è al primo posto in classifica con un record di 8-1.

Stiamo parlando di un fenomeno che sostanzialmente da solo potrebbe portare una squadra mediamente modesta a vincere per la prima volta nella sua breve vita il campionato francese. E quando diciamo da solo, intendiamo davvero da solo.

