Wembanyama non ha niente in più di Bol Bol, secondo Shaq

Victor Wembanyama ha iniziato la sua carriera NBA con prestazioni non sensazionali, ma sicuramente ottime per un rookie. Il francese ha finora vinto 2 delle 4 partite disputate con i San Antonio Spurs, segnando 16.3 punti di media e aggiungendo 7.5 rimbalzi e 2.3 stoppate. In difesa Wemby è già un difference-maker, mentre in attacco il 26% da tre punti testimonia come sia ancora un po’ in fase di rodaggio. Nonostante questo, alcune sue giocate, come la schiacciata contro i Suns, hanno fatto sobbalzare tutti dalla sedia.

Non Shaquille O’Neal, il quale sui social nelle scorse ore ha sminuito l’impatto di Wembanyama. Da tutti l’ex Metropolitans92 è stato descritto come un giocatore mai visto, un mix di altezza, lunghezza e tecnica mai visti su un campo di pallacanestro. Ma secondo Shaq un giocatore del genere lo abbiamo già visto, e pure recentemente: Bol Bol.

“Qual è la differenza tra Wemby e Bol Bol?” ha chiesto Shaq su Instagram, generando una grande discussione. Anche perché Bol, 44° scelta assoluta nel 2019, ha a dir poco faticato in questi primi anni in NBA. Il figlio d’arte ha disputato solo 124 partite in 4 anni tra Denver, Orlando e Phoenix: una sola in questa stagione, 4′ di garbage time contro i Jazz. Insomma, almeno finora le carriere sembrano diametralmente opposte, al netto di qualche somiglianza fisica come l’essere longilinei ed avere una grande apertura alare.