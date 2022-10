Wembanyama vs. Scoot Henderson: le folli statistiche del francese!

Victor Wembanyama, la più che probabile scelta numero 1 assoluta al Draft NBA del 2023, ha dimostrato all’intero mondo del basket di essere un vero affare. Ancora meglio, Wembanyama lo ha fatto contro il più che probabile numero 2, ovvero Scoot Henderson.

Nell’incontro tra i Metropolitans 92 e Ignite, franchigia di G-League, sia Wembanyama che Henderson hanno impressionato. Fondamentalmente hanno cancellato tutti i dubbi su chi dovrebbero essere le prime due scelte del draft NBA del prossimo anno.

Henderson e gli Ignite hanno vinto ma Wembanyama ha ancora fatto notizia con la sua prestazione follemente incredibile per la sua squadra. Il giovane francese ha segnato 37 punti, tirando 11 su 20 dal campo. Ha anche effettuato 7 dei suoi 11 tentativi dalla lunga distanza, il tutto con anche 5 stoppate nella serata.

The top two prospects of the 2023 NBA Draft certainly looked the part tonight. 🏀🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CpJ1w9wTsb

