Russell Westbrook è noto per aver messo in piedi delle statistiche fantastiche, anche nella sua nuova franchigia, gli Washington Wizards, soprattutto se si parla di triple doppie. Dopo aver perso lunedì contro i Toronto Raptors, tuttavia, Westbrook rischia di diventare il primo giocatore a realizzare un’impresa a cui non sarebbe troppo affezionato dato che ha collezionato un’altra tripla doppia in una sconfitta.

Russell Westbrook (23p/14r/11a) recorded his 19th triple-double of the season last night, but the Wizards fell to just 8-11 when he does so.

No player in NBA history with at least 10 triple-doubles in a season has finished with a winning percentage below .500 in those games. pic.twitter.com/8BuvKO8M7M

— Justin Kubatko (@jkubatko) April 6, 2021