Will Hardy sarà il prossimo allenatore degli Utah Jazz

Sarà Will Hardy il sostituto di Quinn Snyder nonché prossimo head coach degli Utah Jazz. Come riportato da Adrian Wojnarowski, Hardy ha trovato un accordo per un quinquennale con i Jazz, il suo primo incarico da capo-allenatore.

Hardy, 34 anni, diventerà l’allenatore più giovane attualmente in NBA. In passato ha svolto solo il ruolo di assistente, prima a San Antonio dal 2016 al 2021 e nell’ultima stagione a Boston. La sua carriera cestistica si limita ad un’esperienza in Division III al college, prima di iniziare come addetto ai video agli Spurs.

Will Hardy and the Jazz are finalizing a five-year contract to make him the franchise’s next coach, sources tell ESPN. Hardy, 34, will be the youngest active coach in the NBA. https://t.co/uISUNbadGJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022