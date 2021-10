Wilt Chamberlain come non l’avete mai visto: a colori e in HD

Wilt Chamberlain è stato uno dei migliori giocatori NBA di sempre, autore di una serie di record imbattibili. Il primo che viene in mente sono sicuramente i 100 punti in un’unica partita, realizzati nel 1962. La leggenda di Warriors e Lakers si è ritirata nel 1973 ed è purtroppo deceduta per un infarto nel 1999, ad appena 63 anni. Il periodo storico in cui dominava i parquet NBA insieme al rivale Bill Russell è così datato che nessuno aveva finora visto degli highlights di Chamberlain che non fossero in bianco e nero e con una bassissima riproduzione.

Oggi, grazie al lavoro di Foobas Sports, è invece possibile avere un video “restaurato”, quindi a colori e in HD, delle gesta del grande Wilt Chamberlain. Il video, che dura un quarto d’ora, permette di ammirare come mai fatto prima Chamberlain mentre schiaccia, prende rimbalzi, stoppa e porta anche palla in palleggio. Qualcosa di estremamente inconsueto per l’epoca, visto che parliamo di un centro di 216 centimetri.