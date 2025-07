WNBA, Kahleah Cooper perde la parrucca durante la partita: una tifosa viene espulsa per aver riso

Scena alquanto insolita in una delle ultime partite WNBA: si affrontavano le Washingthon Mystics e le Phoenix Mercury, tra le fila delle quali milita Kahleah Cooper. Durante un normale contatto di gioco, a Cooper è platealmente caduta la parrucca. La giocatrice delle Mercury, MVP delle Finals nel 2021, ha rapidamente recuperato la parrucca ed è corsa nel tunnel degli spogliatoi per sistemarsela. Il gioco nel frattempo è stato interrotto, un po’ per permettere il recupero e la sotituzione di Cooper, un po’ perché una tifosa seduta nelle prime file è stata espulsa per aver deriso troppo l’atleta di Phoenix.

Dopo un paio di minuti, Cooper è infine tornata in panchina con la parrucca nuovamente al suo posto. Nella cultura afroamericana non è raro che le donne indossino delle parrucche, che spesso allungano i capelli o permettono di sfoggiare colorazioni insolite: in questo caso però questa scelta ha esposto Cooper ad una scena piuttosto imbarazzante.