WNBA, lanciato un terzo dildo: questo colpisce Sophie Cunningham

Sophie Cunningham era stata una delle giocatrici a esprimersi pubblicamente contro il “trend” del momento in WNBA: lanciare in campo dei sex toys di colore verde fosforescente. “Smettetela di lanciare dildo in campo… Finirete per far male a qualcuna di noi” aveva scritto la giocatrice delle Indiana Fever. Una frase premonitrice perché ieri notte, a Los Angeles durante la partita tra le Sparks e le stesse Fever, un terzo dildo è stato lanciato in campo e ha colpito proprio Cunningham.

A third dildo has hit a WNBA courtpic.twitter.com/9BBDlBJ7kf — Barstool Sports (@barstoolsports) August 6, 2025

Cunningham l’ha presa sul ridere, riprendendo il suo tweet precedente e aggiungendo: “Questo è invecchiato malissimo”.

this did NOT age well. https://t.co/K1WGbOWEjJ — Sophie Cunningham (@sophaller) August 6, 2025

Tuttavia il problema persiste, nei giorni scorsi la WNBA aveva pubblicato una nota ufficiale in cui ribadiva il divieto nel lanciare oggetti, qualsiasi tipo di oggetto, in campo, pena l’espulsione dal palazzetto e un ban di almeno un anno. La minaccia non sembra per il momento aver sortito effetti e alla lunga bisognerà prendere forse provvedimenti ulteriori o attendere che questi “simpaticoni” si stanchino.

“Penso sia ridicolo, stupido, idiota. È anche pericoloso e la sicurezza delle atlete è la priorità. Rispettate il gioco. È un comportamento davvero stupido” ha detto dopo la partita la coach delle Sparks, Lynne Roberts.