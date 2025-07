La NCAA si prepara ad accogliere un altro giovane e promettente talento italiano. Dopo l’approdo di Achille Lonati, la St. Bonaventure, sotto la guida di Adrian Wojnarowski (ex insider NBA di ESPN), si è assicurata le prestazioni di Andrew Osasuyi, fresco campione d’Europa con l’Italbasket U20. La notizia, diffusa da Draftexpress, conferma l’eleggibilità del giovane per il passaggio nel campionato universitario americano.

NEWS: Andrew Osasuyi has committed to St. Bonaventure and is cleared for immediate eligibility, agent Stefano Meller told DraftExpress.

The 6'9 center anchored Italy's No. 1 ranked defense en route to winning the FIBA U20 Eurobasket championship last week. pic.twitter.com/42Vm2fTaZI

— Jonathan Givony (@DraftExpress) July 26, 2025