Yancarlos Rodriguez è il primo acquisto della Blu Basket Treviglio

La Blu Basket Treviglio inaugura la sua ambiziosa campagna acquisti inserendo Yancarlos Rodriguez, playmaker dominicano ma ormai italiano a tutti gli effetti. Inizia così a prendere forma il nuovo roster dei biancoblu, che per ora hanno ufficializzato unicamente l’uscita di Pepe e la fine del prestito di Sarto; di seguito il comunicato di presentazione di Rodriguez:

“È ufficiale: YANCARLOS RODRIGUEZ, playmaker dominicano con passaporto italiano, proveniente dalla Pallacanestro Forlì, è il primo acquisto della Blu Basket. Il giocatore è un esterno veloce, che ama giocare in pick and roll ed attaccare il ferro, sfruttando le sue doti di ball-handling. Originario di Las Matas de Farfán ma cresciuto in Italia, a Rieti, l’esterno ventisettenne è alto 187 cm per 86 kg.

Rodriguez ha una lunga esperienza sui parquet italiani dove ha iniziato a giocare nelle giovanili del florido vivaio della Stella Azzurra Roma, debuttando in DNB a 16 anni. Firma poi al Barcellona Pozzo di Gotto, sempre in B, risultando subito decisivo coi suoi 15.4 punti/gara e, nella stagione 2017/18 si divide tra Nardò (14.4 di media) e Stella Azzurra (20.4 di media).

Le ottime performance individuali gli aprono la strada per la A2, a Roseto, squadra che guida fino ai playoff persi proprio contro Treviglio (10.23 punti/gara in stagione e 3 assist – con un high di 33 pt vs Verona – e 11 nei playoff con 2,8 assist).

La prima chiamata in A1 arriva da Cantù che lo mette sotto contratto per la stagione 2019/20, dove disputa 15 gare (32 punti totali), prima di tornare, nel mercato invernale, a Roseto (19 punti in 9 partite prima dell’interruzione della stagione per Covid). La scorsa stagione è a Forlì (A2) dove viaggia con 8.8 punti in regoular season (36% da 2 punti, 33% da 3 punti, e 87% ai liberi), 9 nella fase ad orologio e ben 17 punti/gara nei 4 match di playoff disputati.

Yancarlos ha vestito la maglia dell’Italia nel 2010 disputando l’Europeo U16, e gli European Games di Minsk con la selezione 3×3.”