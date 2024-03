Yann Bisseck esulta come Carmelo Anthony, che approva su Instagram

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, nell’ultimo turno di Serie A ha firmato la rete decisiva nella sfida tra i nerazzurri e il Bologna conclusasi 1-0 in favore dei milanesi e ha voluto celebrare il goal con un’esultanza a tema pallacanestro, mimando un tiro in sospensione e il gesto del Three to the Dome, reso celebre da Carmelo Anthony.

Yann Bisseck non ha mai nascosto di essere un grande appassionato di basket: sui suoi canali social è sempre presente l’hashtag #trusttheprocess, chiaramente ispirato al suo idolo sportivo Joel Embiid e nell’esultanza dopo il goal contro il Bologna ha voluto onorare Carmelo Anthony, altro suo idolo.

L’account Instagram ufficiale dei nerazzurri ha pubblicato il video del gesto del calciatore tedesco classe 2000 e l’ex stella NBA ha commentato “When in doubt… STAYME7O 🫡🫡”, dimostrando approvazione e riconoscenza verso l’omaggio di Bisseck.

