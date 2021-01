Zach LaVine entra in un esclusivo club dei Chicago Bulls con i 45 punti segnati ai Clippers

Nella notte, grandissima prestazione di Zach LaVine contro i Los Angeles Clippers che però non è stata sufficiente ai Chicago Bulls per vincere la partita. La guardia ha chiuso con 45 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 42′, tirando 15/26 dal campo e 10/16 da tre punti.

Una gara che, nonostante la sconfitta, ha permesso a LaVine di entrare in un esclusivo club della storia dei Bulls: è infatti diventato il terzo giocatore della storia della franchigia con almeno 10 quarantelli all’attivo a Chicago. Gli altri due sono Michael Jordan e Bob Love: il “problema” è che MJ è a quota 165 e Love, secondo, a 13.

Zach LaVine is the 3rd player in Bulls history to record at least 10 40-point games, joining Michael Jordan and Bob Love.

Jordan had 165. Love had 13. pic.twitter.com/3l0mqHt0iK

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 10, 2021