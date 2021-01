Zach LaVine raggiunge Michael Jordan in un record impressionante dopo la prestazione contro i Thunder

Zach LaVine ha realizzato l’ennesimo record che non si vedeva ai Chicago Bulls dai tempi di Michael Jordan. Il 25enne è diventato il terzo giocatore nella storia dei Bulls a registrare quattro partite consecutive da 30 punti tirando con almeno il 50% dal campo. MJ è stato l’ultimo a raggiungere l’impresa nel lontano 1996.

According to @EliasSports LaVine is the 3rd player in Bulls history with 150 points over a 4-game span, joining Michael Jordan and Bob Love. The Bulls are 0-4 in those 4 games.