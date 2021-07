Zach LeDay verso l’addio a Milano, le reazioni di Delaney e Roll

A sorpresa ieri sera è stato anticipato che Zach LeDay uscirà dopo una sola stagione dal contratto con l’Olimpia Milano. La notizia, arrivata in modo fulmineo, ha sorpreso tutti, compresi i suoi ormai ex compagni di squadra. Il primo a reagire è stato Malcolm Delaney, che su Twitter ha commentato la novità con un breve e conciso “wtf”.

Dopo l’americano è arrivato Michael Roll, da qualche giorno ex giocatore di Milano e free agent. “Ma come? Zach è stato il miglior giocatore dell’ultima Serie A” ha commentato la guardia.

Huh? Zach was the best player in Serie A this year!

— Michael Roll (@Mreezy20) July 5, 2021