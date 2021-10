Zaire Wade giocherà in G-League: avrà tutto il supporto dello “zio” LeBron

La superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, non potrebbe essere più orgoglioso di suo “nipote”, Zaire Wade, che è stato selezionato dai Salt Lake City Stars durante il draft della G-League di sabato. Inoltre, prima di iniziare il suo viaggio nel basket professionistico, lo zio Bron ha dato al figlio di Dwyane Wade un consiglio su come affrontare gli haters.

LeBron James ha riportato su Instagram alcune parole incoraggianti per Zaire Wade. Il leader dei Lakers ha anche sentito tutto l’odio che il giovane ha ricevuto per la sua selezione al draft della G-League ma LeBron vuole che blocchi tutta la negatività e continui a lavorare, come ha fatto in tutti questi anni:

LeBron James' (@KingJames) message for Zaire Wade after G League draft: "Proud of you nephew!!!Keep going and F the haters!! They ain't 💩 anyways." #LakeShow #Jazz pic.twitter.com/uEhrbL2qfY

— Kit Guinhawa (@BeatKit22) October 24, 2021