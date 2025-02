Zalgiris-EA7 Milano, Andrea Trinchieri sull’arbitraggio: “Ogni volta che ci proviamo, ci tagliano la testa”

Lo Zalgiris Kaunas ha perso una partita cruciale di EuroLega contro l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, cedendo 87 a 89 in casa nella 26ª giornata della competizione. Tuttavia, oltre al risultato, a far discutere è stata nuovamente la direzione arbitrale, con Andrea Trinchieri ha commentato alcune decisioni contestate che hanno avuto un impatto sul match e sulle speranze di qualificazione ai play-in e ai playoff.

Dopo la sconfitta, l’allenatore dello Zalgiris, ha commentato alcune chiamate dubbie nei momenti decisivi della gara, che hanno scatenato la rabbia dei tifosi lituani. L’intera Zalgirio Arena, gremita con 15.000 spettatori, ha intonato cori contro gli arbitri, segnale di un malcontento diffuso.

“Metto sul tavolo alcuni fatti oggettivi. I tifosi lituani sono persone educate. Di solito non vedo o sento ciò che ho visto e sentito stasera. E parliamo di 15.000 persone”, ha dichiarato Trinchieri in conferenza stampa, facendo riferimento al clima incandescente dell’arena.

Visibilmente provato, il coach italiano ha poi coinvolto un giornalista per un parere sulle decisioni arbitrali, trovando conferma delle irregolarità:

“Sono estremamente stanco. E anche i miei giocatori sono stanchi. Nel primo tempo, nessun tiro libero nonostante i nostri continui attacchi. Un’altra cosa è la difficoltà estrema nel comunicare con gli arbitri… Sono sfinito e vedo queste cose accadere spesso, non solo nelle nostre partite”.

Questa stagione, Trinchieri ha più volte espresso critiche nei confronti dell’arbitraggio, pur riconoscendo che la sua squadra deve migliorare nella capacità di evidenziare i contatti per ottenere falli a favore:

“Dobbiamo migliorare. Ma ogni volta che ci proviamo, ci tagliano la testa”, ha affermato l’allenatore italiano. “Credo che la coerenza arbitrale sia l’aspetto più importante, più di una singola chiamata. Gli arbitri, come i giocatori e gli allenatori, possono sbagliare. Ma c’è una grande differenza. Io ho un avversario. I miei giocatori hanno un avversario. Ma loro, gli arbitri, chi hanno come avversario? Per me e per la mia squadra, è difficile navigare in questa situazione”.

La sconfitta contro Milano, oltre a complicare la corsa dello Zalgiris verso i playoff, lascia quindi strascichi importanti anche sul piano delle polemiche arbitrali. Resta da vedere se l’EuroLeague prenderà provvedimenti o se la tensione continuerà a crescere nelle prossime giornate.