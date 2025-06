Zalgiris Kaunas di Trinchieri campione di Lituania per la 25esima volta grazie a una rimonta EPICA

Lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri torna sul trono del basket lituano, conquistando il 25° titolo LKL al termine di una serie finale al cardiopalma contro i rivali storici del Rytas Vilnius. I biancoverdi si sono imposti per 3-2 nella serie, chiudendo i conti davanti a un gremito pubblico della Zalgirio Arena con un combattuto 75-69 in Gara 5.

Rimonta epica: Zalgiris ribalta la serie e trionfa in casa

La serie si era messa male per lo Zalgiris, che aveva perso Gara 1 e Gara 3 tra le mura amiche, con il Rytas sorprendentemente avanti 2-1 e a un passo dal titolo. Ma la squadra di Kaunas ha mostrato tutto il suo carattere, reagendo con una doppia vittoria in trasferta (Gara 2 e Gara 4) per poi completare la rimonta nella decisiva Gara 5, scrivendo una nuova pagina di storia sportiva.

Si tratta solo della seconda rimonta da 1-2 o 0-2 nella storia del club in una finale LKL: la prima risale al 1996 contro l’Atletas Kaunas, anch’essa culminata in un successo per 3-2.

Sylvain Francisco MVP delle Finali LKL 2025

Grande protagonista del trionfo è stato Sylvain Francisco, autore di 15 punti, 7 assist e 4 rimbalzi in Gara 5, e premiato come MVP delle Finali grazie a una media di 22.0 punti e 5.4 assist in cinque partite. Accanto a lui, decisivo anche Ignas Brazdeikis con 14 punti e 3 assist nel match decisivo.

L’onore del Rytas: Tubelis e Cartwright brillano nonostante la sconfitta

Nonostante la sconfitta, il Rytas Vilnius ha dimostrato grande competitività. Azuolas Tubelis ha chiuso Gara 5 con una doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi, mentre Parker Jackson-Cartwright ha messo a referto altri 16 punti con 4 assist. Per il club della capitale si tratta della 17ª medaglia d’argento nella storia del campionato.

Zalgiris Kaunas: dominio lituano confermato

Con questa vittoria, lo Zalgiris Kaunas di Trinchieri rafforza ulteriormente il proprio dominio nel basket lituano, confermandosi come club più titolato con 25 titoli LKL. L’ambiente elettrizzante della Zalgirio Arena e la mentalità vincente del gruppo guidato da Francisco hanno fatto la differenza in una delle finali più emozionanti degli ultimi anni.

