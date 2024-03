Zalgiris – Milano, pagelle: Mitoric e Napier non bastano, Evans e Sumner perfetti

L’Olimpia Milano subisce una sconfitta pesantissima sul campo dello Zalgiris Kaunas. Non bastano Mirotic e Napier che spesso devono fare pentole e coperchi, i meneghini non trovano alcun appiglio per attaccare di squadra e a lungo andare le iniziative individuali perdono di efficacia. Dall’altra parte Trinchieri si gode le prove ai limiti della perfezione di Evans e Sumner, oltre alle prestazioni chirurgiche di Butkevicius e Lekavicius.

Le pagelle del match.

OLIMPIA MILANO

Lo 4,5: un po’ di atletismo e tanta confusione, in attacco è pressoché nullo.

Poythress 6: tanta sostanza nel pitturato nei 10 minuti che gli vengono concessi.

Tonut 6: un bel primo tempo, poi cala alla distanza come tutta l’Olimpia.

Melli 5: soffre i centimetri dei lituani, in attacco non riesce a combinare nulla di utile.

Napier 6,5: chiamato a inventare per togliere le castagne dal fuoco ai suoi, spesso riesce a fare cose utili alla causa.

Flaccadori s.v.

Hall 5,5: due triple preziose ma non abbastanza costante come in altre partite.

Caruso n.e.

Shields 6: per lui non è una serata memorabile ma resta sempre un giocatore in grado di rendersi utile alla causa.

Mirotic 6,5: per larghi tratti è lui l’attacco di Milano, sfodera diverse giocate da spellarsi le mani ma anche lui arriva poco lucido al finale.

Hines s.v.

Voigtmann 5: non riesce a incidere, anche stavolta troppo soft.

Coach Messina 5,5: mette in campo una difesa aggressiva e ben organizzata per inceppare gli ingranaggi dello Zalgiris, la varietà di soluzioni offensive però è nuovamente troppo misera e la squadra si ritrovi senza appigli quando le energie vengono meno.

Zalgiris Kaunas: Evans 7.5, Lekavicius 6.5, Hayes 6.5, Giedratis 5.5, Birutis 6, Sumner 7.5, Butka s.v., Dimsa 5.5, Lavrinovicius s.v., Manek 5.5, Butkevicius 7, Ulanovas 6. Coach Trinchieri: 7.