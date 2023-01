Zeljko Obradovic: “L’EuroLega è sempre più simile all’NBA”

Zeljko Obradovic, coach del Partizan Belgrado, ha commentato le tante gare che la sua squadra dovrà affrontare a gennaio, paragonando il loro calendario con quello NBA.

“Questa è la seconda partita di gennaio e sono 11 in totale. Il che significa che giochi ogni 2 o 3 giorni. Il vicepresidente dei San Antonio Spurs era qui oggi e gli ho detto che l’EuroLega è sempre più simile all’NBA”, ha raccontato Obradovic dopo la vittoria del Partizan sull’AS Monaco.

I serbi giocheranno sei match di EuroLeague a gennaio poiché la prossima settimana ci sarà uno dei tanti doppi turni. La compagine bianconera ha altre quattro partite di Adriatic League questo mese dopo la vittoria del 2 gennaio.

Obradovic ha ammutolito alcune voci che collegavano l’ex numero 2 al Draft NBA del 2014, Jabari Parker, al Partizan. Ha anche messo in dubbio la loro fonte. “Sappiamo chi sta promuovendo queste storie e da dove provengono. Non facciamo finta di non saperlo”.

Probabilmente l’ex Fenerbahce si riferisce o all’agente del giocatore, che è fermo da qualche mese, oppure dagli arcirivali della Stella Rossa Belgrado. Molto probabilmente più la prima che la seconda, anche se potrebbero essere i biancorossi perché, in caso di mancato arrivo, ci sarebbe un po’ di delusione per i tifosi del Partizan.

