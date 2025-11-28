obradovic partizan

Zeljko Obradovic presenta le condizioni per rimanere al Partizan, domani la decisione finale

Questa mattina Zeljko Obradovic ha incontrato la dirigenza del Partizan Belgrado, in seguito alla decisione di rassegnare le proprie dimissioni mercoledì scorso. Nella serata di ieri il leggendario coach serbo era atterrato a Belgrado, accolto da un numerosissimo gruppo di tifosi che gli ha chiesto di rimanere: qualcosa che raramente (o forse mai) si era visto nel basket europeo. Forte del sostegno dei tifosi e del fatto che nelle stesse ore il presidente del Partizan, Osto Mijailović, aveva dichiarato che “piuttosto avrebbero cambiato tutti i giocatori” pur di farlo restare, Obradovic ha dunque incontrato la dirigenza ponendo le proprie condizioni per ritirare le dimissioni.

Come riportato da B92, nelle due ore di meeting Obradovic ha presentato le sue condizioni e domattina dovrebbe arrivare la decisione finale. I rapporti con alcuni giocatori sarebbero davvero pessimi: come scritto da Sportal, la situazione su questo versante sarebbe irrecuperabile e sarebbero quindi i giocatori a dover essere sacrificati in caso di permanenza di Obradovic.

Subito dopo il meeting è arrivata però la prima mossa importante del Partizan Belgrado: il Direttore Sportivo Zoran Savic lascia il club con effetto immediato. Savic, ex giocatore anche di Virtus e Fortitudo Bologna, era DS della squadra bianconera dal 2021.

