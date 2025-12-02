Zeljko Obradovic rompe il silenzio: “Il problema del Partizan è serio e la responsabilità è del presidente”

Zeljko Obradovic nei giorni scorsi ha deciso ufficialmente di dimettersi da allenatore del Partizan Belgrado, dopo che per qualche ora si era ipotizzato seriamente potesse ripensarci. Considerato una leggenda del club bianconero, in cui Obradovic iniziò ad allenare agli albori della carriera, intorno a Obradovic si è stretta tutta la tifoseria del Partizan che lo aveva accolto numerosissima subito dopo le dimissioni, quando era tornato a Belgrado in seguito alla trasferta di Atene, sua ultima partita.

Per il personaggio dunque sorprende un po’ sapere che oggi Obradovic ha rilasciato un’intervista a Zona Press, un video di 20′ circa in cui il tecnico ha soprattutto motivato il suo addio al Partizan. Non solo, Obradovic ha anche puntato il dito contro un responsabile su tutti: il presidente Ostoja Mijailovic, il quale nei giorni scorsi non solo aveva detto di avere un ottimo rapporto con il coach ma anche che sarebbe stato disposto a cambiare tutti i giocatori pur di farlo restare. Per quanto riguarda il roster, Obradovic ha enfatizzato quanto non volesse un giocatore come Dylan Osetkowski, arrivato la scorsa estate dall’Unicaja Malaga.

“La situazione al Partizan non è normale e non è un bene per il Partizan. Credo anche che la responsabilità per questa situazione risieda nel presidente del club, Ostoja Mijailovic, e gliel’ho anche detto” ha dichiarato Zeljko Obradovic. Poi la stoccata sul mercato: “Voglio dirvi che durante il periodo in cui il club stava operando, il DS Zoran Savic non era sotto contratto e ci incontravamo ogni giorno su mia insistenza per discutere le mosse. Ero davvero sorpreso quando ho saputo che, per esempio, era stato deciso che Brandon Davies avrebbe lasciato la squadra e che sarebbe arrivato Osetkowski. Anche se ho detto al presidente che non era il giocatore giusto per noi in quel momento, mi ha risposto che tanto lo avevano già firmato. Quindi, solo per chiarire, Osetkowski non è un giocatore voluto da me”.