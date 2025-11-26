Obradovic

Zeljko Obradovic si dimette da coach del Partizan: al suo posto un italiano?

Francesco ManziLascia un Commento su Zeljko Obradovic si dimette da coach del Partizan: al suo posto un italiano?

Zeljko Obradovic ha rassegnato in giornata le proprie dimissioni da coach del Partizan Belgrado, club in estrema difficoltà e ormai penultimo in EuroLega dopo la sconfitta di ieri contro il Panathinaikos, la terza di fila in coppa. I bianconeri se la passano meglio in ABA League, dove occupano la prima posizione in classifica, ma si sa che per le squadre serbe la precedenza ce l’ha sempre l’Europa.

L’esperto coach serbo, 65 anni, sedeva sulla panchina del Partizan dal 2021 e l’aveva riportato in EuroLega. In questi anni Obradovic ha vinto due volte l’ABA League e una il campionato serbo, qualificandosi ai Playoff di EL nella stagione 2022-23. Quelle del leggendario allenatore balcanico sono le seconde dimissioni “pesante” della settimana dopo quelle di Ettore Messina, solo un paio di giorni fa.

Il Partizan ha già iniziato a guardarsi intorno per il sostituto, naturalmente: secondo Mozzart Sport, il nome principale per la panchina bianconera sarebbe quello di Andrea Trinchieri. Il tecnico azzurro, che dopo l’esperienza allo Zalgiris Kaunas è attualmente libero, ha già allenato il Partizan dal 2018 al 2020 lasciando un ottimo ricordo e vincendo una Supercoppa ABA e due Coppe di Serbia.

