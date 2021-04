Zion Williamson come Michael Jordan per la velocità nell’arrivare a 2000 punti

Nella notte i New Orleans Pelicans sono stati battuti 108-110 dai San Antonio Spurs.

Zion Williamson, però, ha trovato ugualmente un piccolo motivo per sorridere. La stella dei Pelicans ha raggiunto il traguardo dei 2000 punti segnati in NBA alla sua 79ª presenza.

In questo modo è diventato il decimo più veloce di sempre a riuscirsi. La particolarità, però, è che gran parte della Top Ten è composta da giocatori che hanno giocato agli albori della NBA. L’unico più veloce di Zion, nella NBA moderna, è stato Michael Jordan che è arrivato a quota 2000 con 73 gare.

In ogni caso Williamson ha impiegato meno della lunghezza di una stagione normale che ormai conta 82 partite. Zion, invece, fra pandemia, assenze dello scorso anno e regular season accorciata ha dovuto, di fatto, giocare due stagioni per giocare 79 gare.

In ogni caso si iscrive a un club che poi ha visto gran parte dei giocatori entrare nella Hall of Fame. Il più veloce della storia ad arrivare a 2000 punti è stato Wilt Chamberlain, in 53 partite.

LEGGI ANCHE

I “bomber” che non sbagliano mai, Zion Williamson è già nell’Olimpo

Zion Williamson sta avendo dei numeri nettamente superiori rispetto al miglior Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O’Neal

Zion Williamson continua la sua scalata: ha raggiunto Shaquille O’Neal, Karl Malone e Wilt Chamberlain in una speciale classifica

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.