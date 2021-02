Zion Williamson è il quarto giocatore più giovane di sempre a partecipare ad un All Star Game

Quando il prossimo 7 marzo scenderà in campo nell’All Star Game di Atlanta, Zion Williamson avrà esattamente 20 anni e 244 giorni.

Questo renderà il sophomore dei New Orleans Pelicans il quarto giocatore più giovane di sempre a partecipare ad un All Star Game, dietro solo a Kobe Bryant, primo in questa classifica, LeBron James e Magic Johnson. In questa stagione, Williamson sta mantenendo 25.1 punti e 6.8 rimbalzi di media, tirando con un incredibile 61% dal campo.

At 20 years, 244 days, Zion Williamson is set to become the fourth-youngest player to play in the NBA All-Star Game.

The only ones younger at the time of the game:

– Kobe Bryant: 19-169 in 1998

– LeBron James: 20-52 in 2005

– Magic Johnson: 20-173 in 1980

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 24, 2021