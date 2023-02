Zion Williamson ha avuto una ricaduta: si allungano i tempi di recupero

Non sembrava qualcosa di particolarmente grave l’infortunio muscolare subito da Zion Williamson a inizio gennaio. Invece ad oggi la superstar dei New Orleans Pelicans non è ancora tornata in campo e non parteciperà nemmeno all’All Star Game del prossimo weekend. Non solo: David Griffin, vicepresidente di NOLA, ha comunicato poco fa che Zion ha subito una ricaduta e quindi i tempi di recupero si sono ulteriormente allungati.

Ci vorranno ancora diverse settimane per il recupero di Williamson, che anche dopo la pausa per l’All Star Weekend perderà tante partite. Una notizia pessima per i Pelicans, che dopo aver assaggiato le prime posizioni ad Ovest ora sono settimi con un record di 29-28. In assenza della propria stella, New Orleans ha vinto solo 6 partite su 20.

David Griffin says Zion Williamson re- aggravated his hamstring injury. He’s looking at missing multiple weeks post All-Star. Will be re-evaluated when they get back from ASG. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 12, 2023

La notizia preoccupa perché Zion Williamson è famoso, almeno in questi primi anni di carriera, per avere un fisico molto fragile. Dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per infortunio, il prodotto di Duke in questa RS stava trovando continuità ma, dopo 29 partite disputate, è stato nuovamente costretto a fermarsi. Prima di andare KO, Zion stava segnando 26.0 punti di media.