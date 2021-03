Zion Williamson dei New Orleans Pelicans sostituirà il centro dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, nella formazione titolare dell’All-Star Game di questa notte. A causa del tracciamento dei contatti, sia Embiid che Ben Simmons sono out per il match, come annunciato poche ore fa dalla Lega.

Zion Williamson will replace Joel Embiid as a starter on Team Durant, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2021

Sia Embiid sia Simmons sono entrati in contatto con un barbiere risultato positivo al Covid-19 prima dello sbarco ad Atlanta. La decisione della NBA è stata quella di garantire che gli altri partecipanti non fossero esposti a possibile positività.

