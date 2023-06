Zion Williamson, spunta una terza ragazza: “Sei un malato di sesso!”

La vicenda che vede coinvolto Zion Williamson negli ultimi giorni si arricchisce di particolari e di protagonisti. Dopo le accuse della pornostar Moriah Mills dei giorni scorsi, comprese delle presunte minacce ricevute dalla famiglia della fidanzata del giocatore, ora si è unita alla polemica anche una terza ragazza, tale Yami Taylor, che su Instagram ha condiviso ulteriori accuse a Williamson.

Sia lei che Mills si sono risentite quando hanno scoperto che Zion Williamson aveva una relazione con loro mentre stava per diventare padre. Entrambe hanno dichiarato di non esserne a conoscenza e hanno lamentato atteggiamenti scorretti, a detta loro, da parte della star di New Orleans. Taylor in particolare ha anche pubblicato una foto di Zion, in cui si vede il giocatore dormire nel suo letto, anche se di spalle.

Non si tratta di cercare attenzioni, guadagno i miei soldi nella vita vera e non sono mai stata una prostituta né ho mai venduto il mio corpo. Ma se facevi regali costosi alle tue tr**e che non avevano 100K, perché non ho ricevuto la mia Bentayga [un modello di Bentley, ndr] e il mio Richard Millie la scorsa estate? Zion, è forse perché non mi sono fatta riprendere da te? Non ti ho mai concesso una cosa a 3 o non ero su PornHub, quindi immagino fosse tutto uno scherzo per te! Probabilmente non ho mai avuto una possibilità con te, schifoso malato di sesso!

Qualcuno dica a mia sorella Moriah che se lui la porta a vivere a New Orleans, vengo anche io! Sono un’aspirante artista del microblading [tatuaggio cosmetico, ndr], lui non voglio nemmeno toccarlo, non più. Non posso certo vivere con la madre di suo figlio, sarebbe troppo.

Ed eri qui a dormire comodo mentre avevi messo incinta un’altra tr**ia!